В Минэкологии предостерегли от сбора черемши и напомнили о штрафах

Черемша внесена в Красную Книгу Украины и встречается далеко не везде.

В Минэкологии предостерегли украинцев от сбора краснокнижной черемши и напомнили о штрафах за самовольный сбор этого растения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

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"Обращаем внимание на такое раннее весеннюю растение, как черемша. Она узнаваема по характерному легкому привкусу чеснока. Все бы ничего, да вот только черемша или, как ее еще называют, медвежий лук занесен в Красную книгу Украины, следовательно, собирать ее по лесам категорически запрещено. На самом деле растение внесено в Красную Книгу Украины и встречается далеко не везде", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Минэкологии напомнили, что самовольный сбор черемши карается штрафами от 510 до 1700 гривень, кроме того - 62 гривни за одно растение с их конфискацией.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины предупреждали об ответственности за незаконную продажу и приобретение цветов, внесенных в Красную книгу.