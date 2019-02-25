На Львовщине появится новый национальный природный парк

Создание природно-заповедного парка будет способствовать сохранению биологического и ландшафтного многообразия Карпат.

Новый национальный природный парк "Бойковщина" будет расположен на территории Турковского района Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

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По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, создания природно-заповедного объекта на этой территории будет способствовать сохранению старовозрастных лесов, редких видов растений и животных и усилению экологического каркаса экосети Карпат.

Новый парк будет граничить с НПП "Сколевские Бескиды" и будет включать часть территорий регионального ландшафтного парка "Надсянский", что входит в состав трансграничного биосферного резервата "Восточные Карпаты".

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