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На Львовщине появится новый национальный природный парк

13:52, 25 февраля 2019
Природные ресурсы
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Создание на этой территории парка - важный шаг в решении проблемы сохранения старовозрастных лесов Украинских Карпат / фото menr.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов. 

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По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, создания природно-заповедного объекта на этой территории будет способствовать сохранению старовозрастных лесов, редких видов растений и животных и усилению экологического каркаса экосети Карпат.

Новый парк будет граничить с НПП "Сколевские Бескиды" и будет включать часть территорий регионального ландшафтного парка "Надсянский", что входит в состав трансграничного биосферного резервата "Восточные Карпаты".

Новый парк будет граничить с НПП "Сколевские Бескиды" / фото menr.gov.ua

Напомним, этого летнего сезона для туристов откроют уникальные карстовые водоемы "Синие окна" и проложат две новые маршруты до "Тоннеля любви" .

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Теги: #Львовщина#нацпарк