В Днепропетровской области вырубили столетние дубы и планировали продать их за границу

Группа лиц, в состав которой входили жители Новомосковского района, незаконно вырубала черешчатый дуб на территории урочища Толстое.

В Днепропетровской области злоумышленники незаконно вырубили деревья столетних дубов более чем на 2 млн грн и планировали продать ее за границу.

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Как сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook, в Днепропетровской области оперативники спецслужбы блокировали хищение внесенных в Красную книгу ценных пород древесины лесного фонда государства.

Было установлено, что группа лиц, в состав которой входили жители Новомосковского района, незаконно вырубала черешчатый дуб на территории урочища Толстое. «Для нелегального вывоза лесоматериалов злоумышленники использовали три единицы специального грузового транспорта», - говорится в сообщении.

Согласно предварительному заключению, стоимость похищенной древесины на «черном рынке» составляет более 2 млн грн. Согласно информации СБУ, столетние дубовые насаждения злоумышленники планировали продать за границу.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 3 ст. 185 и ст. 246 Уголовного кодекса, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.