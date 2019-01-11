В Каменец-Подольском саперы ищут подземные резервуары с нефтепродуктами (фото)

Саперы с металлоискателями прочесывают центр города, ищут под землей цистерны с горючим.

Нефть под городом, или загадка Каменца-Подольского. С подземными водами на поверхность выплескивается какое-то вещество с запахом солярки.

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В городе воняет нефтепродуктами, а на Лебедином озере появились смазочные пятна. Все лебеди, которые наглотались грязной воды, погибли. Чтобы найти источник нефтепродуктов, в Каменке сейчас раскапывают парки. Там находят резервуары воды, смешанной с чем-то, похожим на топливо, говорится в ТСН.

Большой переполох в небольшом городе. Саперы с металлоискателями прочесывают центр города, ищут под землей цистерны с горючим. Экскаватор раскапывает парк. На глубине нескольких метров коммунальщики натыкаются на резервуар с черной жидкостью, вода смешана с чем-то с характерным запахом солярки. Из этой ямы откачали минимум пятьсот литров чего-то похожего на дизтопливо. Черную жидкость утилизируют, отобрали образцы и направили в несколько лабораторий Украины, чтобы понять, что откопали. Но буквально через несколько дней эта яма опять наполнилась жидкостью с нефтяным запахом.

«Правду нельзя откладывать на потом и это тот случай, когда в Каменце-Подольском есть правда, которую мы не можем объяснить», - говорит заместитель городского головы Каменец-Подольского Сергей Бабий.

Он уже как минимум пятнадцать лет работает в горсовете. Говорит, тема запаха нефти в Каменце тянется еще с шестидесятых годов прошлого века. Если в других городах из-за сильных ливней или таяния снега, происходят подтопления, то у них солярка просачивается из-под земли.