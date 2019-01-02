В Киеве заработали 15 пунктов приема елок

Жителей столицы власти призывают не выбрасывать новогодние деревья, а отнести их на переработку в один из 15 пунктов сбора.

В Киеве сегодня начали работать 15 пунктов приема елок.

Об этом сообщило Управление экологии и природных ресурсов КГГА на странице в Facebook.

Жителей столицы власти призывают не выбрасывать новогодние деревья, а отнести их на переработку в один из 15 пунктов сбора.

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«Напоминаем, свои елки, сосны, ели жители Киева смогут принести в 15 пунктов сбора, которые откроют с 2 января во всех районах Киева. Собранные деревья переработают в щепу на специальном щепоизмельчителе и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений», - говорится в сообщении.

С адресами пунктов приема, контактами и часами работы можно ознакомиться по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ewhHW8h_h4vDw7n4PrJacfXrre7ZL1sC-fx1bYfLcws/edit?fbclid=IwAR1T5EtX6fdwMDHEqzG7CWLL9qmX8-X-2ZBV9UyoKjH0z5ZH1u6dfFqJKRk#gid=0