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В результате пожара в Бразилии сгорели более 600 деревянных домов (видео)

10:54, 19 декабря 2018
Природные ресурсы
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Около 2500 жителей остались без крова. Причины возгорания пока не установлены. По масштабу этот пожар стал по меньшей мере вторым в истории региона. 

Город Манаус – административный центр штата Амазонас – расположен на берегу реки Амазонка. Его население составляет 1,8 млн человек.

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Теги: #пожар#Бразилия