В результате пожара в Бразилии сгорели более 600 деревянных домов (видео)

По масштабу этот пожар стал по меньшей мере вторым в истории региона.

Более 600 деревянных домов сгорели в результате пожара, который произошел в бразильском городе Манаус.

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Около 2500 жителей остались без крова. Причины возгорания пока не установлены. По масштабу этот пожар стал по меньшей мере вторым в истории региона.

Город Манаус – административный центр штата Амазонас – расположен на берегу реки Амазонка. Его население составляет 1,8 млн человек.