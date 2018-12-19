В результате пожара в Бразилии сгорели более 600 деревянных домов (видео)
10:54, 19 декабря 2018Природные ресурсы
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По масштабу этот пожар стал по меньшей мере вторым в истории региона.
Более 600 деревянных домов сгорели в результате пожара, который произошел в бразильском городе Манаус.
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Около 2500 жителей остались без крова. Причины возгорания пока не установлены. По масштабу этот пожар стал по меньшей мере вторым в истории региона.
Город Манаус – административный центр штата Амазонас – расположен на берегу реки Амазонка. Его население составляет 1,8 млн человек.
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