В сеть попало видео, как лиса свободно разгуливает среди винницких многоэтажек.
Читайте такжеОпубликованы снимки лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
На видео видно, что животное спокойно реагирует на автомобили и людей.
"Местные говорят, за последнюю неделю уже не впервые видят лис на своих подворьях. Те ищут еду на помойках и даже охотятся на бездомных котов", – говорится в сюжете.
Лесники подтверждают, что в лесах действительно развелось немало лисиц, поэтому животные идут в города в поисках пищи.
Людей предостерегают: ни в коем случае не кормить лис и вообще обходить их стороной. Ведь эти животные могут переносить бешенство.
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