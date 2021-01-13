Людей предостерегают: ни в коем случае не кормить лис.

В сеть попало видео, как лиса свободно разгуливает среди винницких многоэтажек.

Читайте такжеОпубликованы снимки лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

На видео видно, что животное спокойно реагирует на автомобили и людей.

"Местные говорят, за последнюю неделю уже не впервые видят лис на своих подворьях. Те ищут еду на помойках и даже охотятся на бездомных котов", – говорится в сюжете.

Лесники подтверждают, что в лесах действительно развелось немало лисиц, поэтому животные идут в города в поисках пищи.

Людей предостерегают: ни в коем случае не кормить лис и вообще обходить их стороной. Ведь эти животные могут переносить бешенство.

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Автор: УНИАН