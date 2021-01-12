В постоянное пользование парка «Верховинский» будет передано свыше 1 тыс. 690 гектаров земель.

В постоянное пользование парка «Верховинский» будет передано свыше 1 тыс. 690 гектаров земель.

Текст соответствующего указа №2/2021 от 11 января обнародован на сайте главы государства.

«В территорию национального природного парка «Верховинский» согласовано в установленном порядке включение 1695,5 гектара земель государственной собственности на территории Ивано-Франковской области, которые изымаются у государственного предприятия «Верховинское лесное хозяйство» и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование», - сказано в указе.

В связи с этим глава государства поручил Кабинету министров обеспечить внесение в шестимесячный срок в установленном порядке изменений в положение о парке «Верховинский»; а также решение в течение 2021-2023 годов вопроса о предоставлении природному парку «Верховинский» в постоянное пользование 1695,5 гектара земель государственной собственности и проведение государственной регистрации прав на соответствующие земельные участки.

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Также правительство при подготовке проектов законов о государственном бюджете Украины должно предусматривать средства, необходимые для функционирования национального природного парка «Верховинский» с учетом изменения границ его территории.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Национальный природный парк "Верховинский": расположение и территория

Национальный природный парк «Верховинский» расположен на территории Голошинского и Зеленского сельских советов в пределах Верховинского района Ивано-Франковской области.

До расширения его границ площадь парка составляла 12022,9 га.

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Автор: Виктория Токарева