Над водохранилищем расположены пять сел, жители которых просто сбрасывают хлам в воду.

На Закарпатье активисты убрали от мусора берег Ольшанского водохранилища.

За два дня им удалось собрали более тонны хлама, большинство из которого отправят на переработку, говорится в сюжете ТСН.

Это водохранилище называют закарпатским морем: 80 гектаров воды посреди живописных гор. А также среди гор мусора.

Именно поэтому экоактивистка Лена Жук собрала друзей из Мукачево и Львова и приехали навести там порядок. Впрочем, просто убирать мало, говорят волонтеры. Хотят достучаться до местных, чтобы те перестали мусорить. Звали их и на толоку, но из 20 тысяч человек вызвались с десяток учеников на двое учителей.

Над водохранилищем расположены пять сел, жители которых просто сбрасывают хлам в воду. Всего месяц назад в одной общине появился мусоровоз, но свалки нет ни одной. Это запрещено, потому что села находятся на территории национального парка.

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До ближайшего полигона отходов - 30 километров.

"Там и не имеют желания принимать, потому что у них есть свой мусор. Нет централизованного вывоза", - объясняет замдиректора Национального природного парка "Синевир" Юрий Тюх.

Почему - вопрос к местным чиновникам. Активисты просят их хотя бы сейчас организовать вывоз уже собранных опасных отходов. Свою толоку называют двухдневным экопикником: ночуют в палатках, а готовят на полевой кухне.

В течение двух дней волонтеры собрали более тонны мусора. Полностью заполнили грузовик. Большую часть повезут с собой в Мукачево на переработку. Сюда вновь приедут в следующем месяце.

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Автор: Александр Топчий