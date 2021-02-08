Во Львовской области парень спас собаку, которую завязанной в мешке бросили в реке.
Об удивительном спасении рассказывается в сюжете ТСН.
Скуление животного услышал случайный прохожий, который шел в магазин: он вытащил мешок и достал оттуда мокрого и еле живого песика. Парень побежал домой за ножом: в мешке, что был крепко завязан веревкой, он нашел животное, которое скулило от холода.
После спасения бедный песик просидел несколько часов у обогревателя и лишь на следующий день, когда отогрелся, начал есть. Теперь же от своего спасителя собака не отходит ни на миг, но очень боится воды. Песик уже привык к новому дому, но ему трудно оправиться после пережитого.
"Дважды его купал: становится двумя лапами, упирается мне на ноги и так купается. А так, чтобы спокойно стоял в ванне, то нет", - рассказал сам спаситель Василий Костик.
В селе не знают, кто мог так поиздеваться над животным: у всех соседей собак знают, а этого песика видят впервые.
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