Лебедя доставили в харьковский экопарк, где занимаются реабилитацией таких птиц.

В Харьковской области обессиленную птицу спасли из реки, которую сковал лед.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Местные жители заметили, что стая улетела в теплые края, а один лебедь-шипун остался зимовать на водоеме. Он теснился в небольшой проруби, которую все больше сковывал лед. В конце концов люди самостоятельно достали пернатого из воды и оказалось, что у него повреждено крыло. Вероятно, из-за травмы лебедь не смог улететь в теплые края со своими сородичами. Краснокнижную птицу доставили в харьковский экопарк, где занимаются реабилитацией таких птиц. Сейчас состояние спасенного лебедя улучшается.

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Автор: Олег Давыгора