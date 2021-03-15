Арктическое животное первой заметила 5-летняя девочка, гулявшая по пляжу с отцом.

В графстве Керри в западной части Ирландии впервые заметили моржа.

Местный житель Алан Хулихан и его пятилетняя дочь Муйренн прогуливались по пляжу, когда арктический гость внезапно вылез из воды, пишет Independent. По словам отца, дочь первой увидела гигантское животное.

«Он огромный, размером с быка или корову. Я и моя дочь гуляли по пляжу возле маяка. А он выбрался из воды на камни и устроил нам небольшое шоу... Сначала я подумал, что это тюлень, а потом мы увидели бивни», — поделился впечатлениями отец девочки.

An Arctic Walrus has landed on Valentia Island... believed to have made its way all the way from Greenland! It appears to be exhausted. Video by Alan Houlihan, who’s 5 year old daughter was the first to spot the walrus. #Kerrypic.twitter.com/TLtBLBAZDk — Seán Mac an tSíthigh (@Buailtin) March 14, 2021

«Я не видел ничего подобного раньше, по крайней мере в Ирландии. Никогда не видел. Детство я провел за рыбалкой с отцом и все равно никогда не встречал ничего подобного в ирландских водах», — рассказал мужчина.

На следующее утро Хулихан вернулся на тот же берег, однако животного уже не было. Дочка тем временем успела придумать моржу имя.

«Если это девочка, тогда она хочет назвать ее Изабель, а если мальчик — Циан», — рассказал отец Муйренн.

По словам морского биолога и директора местного океанариума Кевина Фланнери, это первый такой задокументированный случай появления моржа на здешних территориях.

«Это невероятно. Это первое подтвержденное наблюдение моржа. Насколько я понимаю, это единичный случай... Я не видел такого раньше», — заявил Фланнери.

У эксперта есть своя теория о том, как морж оказался на побережье в Керри.

Читайте такжеВ Арктике моржи атаковали российский флот и утопили их катер (фото)«Он из Арктики. Предполагаю, что он заснул на льдине и его унесло слишком далеко, в среднюю часть Атлантического океана... Сейчас он будет изрядно усталым и голодным... С ними обычно такое бывает: они засыпают на льдине, а затем их уносит из Арктики», — рассказал Фланнери.

Биолог призвал общественность не беспокоить моржа, чтобы тот мог восстановить силы после долгого путешествия.

В то же время в Ирландской группе по наблюдению за китами и дельфинами (IWDG) сообщили, что это по крайней мере третий подтвержденный случай появления моржа в ирландских водах.

«В прошлый раз IWDG подтверждала появление моржа 3 апреля 1999 года возле Олд-Хед в заливе Клю в графстве Мейо и 5 октября 2004 года в Малларанни, также в Клю. В середине февраля у побережья Дании был сфотографирован морж, и сравнивая изображения, можно предположить, что это одна и та же особь», — рассказали в организации.

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Автор: Катерина Комолова