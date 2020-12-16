Благодаря реализации данного проекта выбросы в окружающую среду снижены на 90%.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» завершила крупнейший в истории Украины экологический проект по модернизации аглофабрики на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича (ММК) стоимостью более 160 млн долл., что позволило на 90% снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и превзойти современные европейские стандарты.

Об этом сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Тарас Шевченко в ходе виртуального пресс-тура на комбинат.

«У меня сегодня приятная и почетная миссия проинформировать общественность и власти города Мариуполь, что взятые публичные обязательства металлургического комбината имени Ильича по строительству и вводу в эксплуатацию газоочистных сооружений нашей аглофабрики успешно завершены», - сказал Шевченко.

«Беспрецедентный, крупнейший экологический проект, который осуществляла группа «Метинвест», стоимостью 160 миллионов долларов сегодня успешно завершен и газоочистные сооружения аглофабрки работают в проектных параметрах», - добавил генеральный директор комбината.

Он сообщил, что стартом этого амбициозного проекта считается 2014 год, когда были заключены договоры на изготовление и поставку оборудования, тогда как еще в 2012 году были разработаны общая концепция и технические решения по модернизации.

Шевченко отметил, что главным поставщиком технологического оборудования является крупная итальянская компания Termokimik, ведущий производитель оборудования для промпредприятий в сфере охраны окружающей среды, а генеральный подрядчик по реализации проекта - «Метинвест-Инжиниринг».

Он сообщил, что ранее 80% всех выбросов комбината образовывалось именно на аглофабрике, и около 40% пыли в городе Мариуполь также формировала аглофабрика.

При этом, как сообщил в ходе онлайн пресс-тура начальник отдела окружающей среды и промышленной безопасности ММК им. Ильича Владимир Колодочка, благодаря реализации данного проекта выбросы в окружающую среду снижены на 90%.

Читайте также"Метинвест" планирует до конца года завершить крупнейший в истории Украины экологический проект«Общий экологический эффект, который достигается от внедрения проекта, - это сокращение выбросов пыли на 90% и соединений серы на 46%», - сообщил Колодочка.

Он отметил, что данный эффект, который сейчас достигается на аглофабрике, стал возможен благодаря внедрению современной двухступенчатой очистки агломерационных газов. Это позволило снизить уровень концентрации пыли до 15-20 миллиграмм на кубический метр, при установленных украинским законодательством 50 мг/куб. м.

«В качестве первой ступени очистки у нас выступают циклоны, где происходит грубая очистка от крупных частичек пыли. Далее агломерационные газы поступают на рукавный фильтр, где происходит более тонкая очистка пыли до концентрации порядка 15-20 миллиграмм в кубическом метре, что соответствует лучшим европейским практикам», - сообщил он.

Справка УНИАН. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - предприятие полного металлургического цикла, которое производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения.

Комбинат входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

«Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

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Автор: УНИАН