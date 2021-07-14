Сотрудничество будет способствовать достижению целей по снижению выбросов в атмосферу.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" подписала меморандум о сотрудничестве с международным лидером в области инжиниринга, строительства и предоставления услуг для всего жизненного цикла оборудования предприятий металлургической промышленности - компанией Primetals Technologies.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ был подписан на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", генеральным партнером которого выступила компания "Метинвест".

Меморандум подписали генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков и вице-президент Primetals Technology Норберт Петермайер.

Стороны договорились о реализации совместных инициатив в сфере научно-исследовательских работ в рамках программы Horizon Europe и Исследовательского фонда угля и стали.

Рыженков отметил, что сотрудничество с таким опытным технологическим лидером, как Primetals Technologies, будет способствовать достижению промежуточной цели декарбонизации и внесет значительный вклад в достижение климатической нейтральности с нулевыми выбросами парниковых газов. Это, в свою очередь, и является главной целью "Европейского "зеленого" курса" и обязательством Украины в рамках Парижского соглашения.

"Меморандум нацелен на DRI (технологии прямого восстановления железа – УНИАН) задачи с точки зрения водородной металлургии, с точки зрения возобновляемых источников энергии для производства стали и снижения общего углеродного следа при производстве", - сказал Рыженков журналистам.

Кроме того, в ходе форума "Метинвест" заключил меморандум о сотрудничестве с ведущим австрийским исследовательским центром в металлургии K1-MET для реализации совместных проектов по сокращению выбросов СО2 согласно "Европейскому "зеленому" курсу".

Проекты объединяют углеродно-нейтральные технологии, экономику замкнутого цикла и цифровизацию для устойчивого производства стали.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Компания Primetals Technologies, штаб-квартира которой находится в Лондоне, - новатор и мировой лидер в области разработки, инжиниринга, строительства заводов и предоставления услуг для всего жизненного цикла оборудования предприятий металлургической промышленности. Компания располагает большим портфолио технологий, продуктов и услуг, включая электрооборудование и средства автоматизации, решения для цифровизации и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Primetals Technologies - совместное предприятие компании Mitsubishi Heavy Industries и партнеров.

K1-MET (Австрия) – один из ведущих мировых исследовательских центров в области черной и цветной металлургии. Почти 20 лет центр сотрудничает с известными австрийскими и международными металлургическими компаниями в сфере энергоэффективности, экономики замкнутого цикла и углеродно-нейтрального производства металлов.

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Автор: Григорий Бондарь