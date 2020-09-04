На кадрах видно, как один из медведей заходит в магазин, а продавец безрезультатно пытается выгнать его.

В американском штате Калифорния медведи «ограбили» несколько продуктовых магазинов.

Видео инцидента опубликовал Телеграм-канал "Новости. Как есть".

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На кадрах видно, как один из медведей заходит в магазин, а продавец безрезультатно пытается выгнать его.

Также на записи зафиксировано как кто-то из покупателей шлепнул медведя по заднице. Животному такое отношение человека не понравилось, и он разбросал товары в магазине. А часть из них съел.

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Автор: УНИАН