Нынешний май назвали самым жарким в истории наблюдений

Во всем мире, кроме Украины, май был на 0,63 градуса теплее среднего май 1981 до 2010 года.

В мае 2020 года в мире была зафиксирована самая высокая средняя температура за все время наблюдений.

Об этом сообщила 5 мая сеть ЕС по мониторингу климата, Коперниковская служба по изменению климата, информирует Радио Свобода.

«По-настоящему большие аномалии начались еще в январе, и с тех пор этот сигнал был достаточно устойчивым», – сказала AFP старший научный сотрудник C3S Фрейя Вамбург.

Климатологи отмечают, что в российской Сибири, содержащей значительную часть вечной мерзлоты Земли, температура мая была на 10 градусов по Цельсию выше средней за время наблюдений с 1981 до 2010 года. На отдельных частях рек Обь и Енисей наблюдался рекордно ранний прорыв льда.

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Во всем мире средняя температура поверхности Земли за 12 месяцев (с июня 2019-го до мая 2020 года) была почти на 1,3 градуса выше доиндустриального уровня – ориентира, которым часто измеряется степень глобального потепления.

Тепловая волна в некоторых районах Сибири и Аляски повлечет особую тревогу в регионах, которые в прошлом году были охвачены огромными лесными пожарами.

Во всем мире май был на 0,63 градуса теплее среднего мая с 1981 до 2010 года.

В отличие от мировых тенденций, май 2020 года в украинской столице оказался самым холодным в XXI веке, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Среднемесячная температура воздуха в Киеве составляла 12,4 градуса, что на 2,8 градуса ниже климатической нормы.

Как сообщал ранее УНИАН, украинцам придется привыкать к засухам, штормам и температурным качелям, так как, по словам метеоролога, такой климат будет в наших широтах ближайшие 10 лет

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