Птица умерла после нескольких операций по удалению неоплодотворённого яйца.

В новозеландском национальном центре дикой природы "Пухаха" умерла редкая белоснежная киви по кличке Манукура.

Птица умерла после нескольких операций по удалению неоплодотворённого яйца. Об этом сообщили в инстаграме заповедника.

Чем была уникальна Манукура

Самка северного бурого киви с генетической особенностью — белым оперением, родилась в 2011 году. Согласно заявлению центра дикой природы, местные племена считали Манукуру «огромным благословением» и называли её символом объединения, пишет CNN.

Манукура была звездой центра дикой природы Pukaha Mount Bruce, расположенного на Северном острове Новой Зеландии. Посты с белой птицей в "Инстаграме" заповедника всегда набирали много "лайков".

Игрушечные копии Манукуры продавались в магазинах по всему миру.

Новозеландская детская писательница Джой Каули посвятила ей книгу "Манукура, белая киви".

"Мне понравилось проводить связь между "особостью" Манукуры и уникальностью каждого ребенка", - объяснила она в интервью газете New Zealand Herald.

«За последние десять лет она восхитила множество людей и по-своему пролила свет на тяжёлое положение киви в дикой природе. Её будет очень не хватать», — сказала операционный менеджер Департамента охраны природы Вайрарапа Кэти Хоукамау.

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От чего умерла Манукура

Манукуру доставили к ветеринарам в начале декабря, когда смотрители заметили, что она не ест и худеет. Врачи обнаружили неоплодотворённое яйцо, которое киви не смогла отложить. Хотя операция по его удалению прошла успешно, понадобилось ещё одно хирургическое вмешательство, и в последующие недели здоровье Манукуры продолжало ухудшаться. Птица после операции так и не восстановилась.

Умерла белая киви в воскресенье в присутствии егерей заповедника и ветеринаров.

Киви в дикой природе

Белые киви существуют в дикой природе, но они считаются настолько редкими, что увидеть их в естественной среде обитания крайне маловероятно. По данным департамента охраны природы Новой Зеландии, всего в стране осталось около 68 тысяч киви. Главной угрозой для этих птиц остаются хищники.

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Автор: Олег Давыгора