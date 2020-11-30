По мнению политолога, спекулируя на теме защиты окружающей среды, политики воруют драгоценное время, которое можно и нужно было бы направить на решение действительно жизненно важных проблем.

Предвыборные манипуляции на теме экологии причиняют огромный вред Украине.

Соответствующее мнение высказал политолог Дмитрий Купыра.

По его мнению, спекулируя на теме защиты окружающей среды, политики воруют драгоценное время, которое можно и нужно было бы направить на решение действительно жизненно важных проблем.

Эксперт объяснил, почему не нужно поддаваться на уловки политиков, в частности, на заявления, касающиеся вырубки леса в украинских Карпатах

"Проблема защиты окружающей среды - одна из "фишек" политиков. Особенно часто они разыгрывают ее перед выборами. Но очень важно не поддаваться на предвыборные манипуляции и включать критическое мышление", – предупреждал перед местными выборами в Украине политолог.

"Часто голосуют за мэра или депутатов, постоянно меняют партию ради получения мандата или доступа в местный бюджет. Так что же гражданам делать? Нужно, во-первых, смотреть на политический опыт политика и на то, как он им воспользовался. Во-вторых, если человек не специалист по этим вопросам, то как он их будет решать? Никак!" - подчеркнул Купыра.

Он отметил, что реальных проблем в Украине и так немало. И те проблемы, которые уже через несколько лет могут больно ударить по здоровью и жизни каждого из нас.

Напомним, с целью защиты карпатских лесов 11 ноября была зарегистрирована петиция на сайте президента Украины с требованием остановить приближение катастрофы. В частности, по мнению автора, карпатские леса следует защитить статусом национального природного парка с усилением контроля за тем, чтобы лес не рубили, с помощью специально созданного на базе Нацгвардии охранного органа.

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Автор: УНИАН