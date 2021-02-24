В зоопарке Сиднея родился первый за год малыш коалы. Его назвали Хамфри.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Коала уже оставила материнскую сумку и сейчас путешествует по веткам деревьев вместе с мамой, крепко держась за нее лапками. Малыш уже разнообразил свой рацион и уже пытается жевать листья эвкалипта.
Коалы сильно пострадали во время прошлогодних мощных лесных пожаров в Австралии. И сейчас они находятся под угрозой. Тогда тысячи животных погибли и травмировались, а их дома уничтожил огонь.
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