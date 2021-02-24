Коала уже оставила материнскую сумку и сейчас путешествует по веткам деревьев вместе с мамой.

В зоопарке Сиднея родился первый за год малыш коалы. Его назвали Хамфри.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Коала уже оставила материнскую сумку и сейчас путешествует по веткам деревьев вместе с мамой, крепко держась за нее лапками. Малыш уже разнообразил свой рацион и уже пытается жевать листья эвкалипта.

Коалы сильно пострадали во время прошлогодних мощных лесных пожаров в Австралии. И сейчас они находятся под угрозой. Тогда тысячи животных погибли и травмировались, а их дома уничтожил огонь.

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Автор: УНИАН