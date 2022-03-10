Нам надо действовать немедленно, отметил Гросси.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что едет в Анталию по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, чтобы обсудить безопасность на украинских атомных электростанциях, захваченных российскими войсками.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"На встречах там я надеюсь достичь прогресса по насущному вопросу гарантий безопасности ядерных объектов Украины. Нам надо действовать немедленно", – цитирует Гросси пресс-служба МАГАТЭ.

Он заявил, что в последние дни в МАГАТЭ перестали дистанционно поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и на Запорожской АЭС. Гросси высказал беспокойство по поводу внезапного прекращения поступления таких данных в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене с этих двух объектов, "на которых имеется большое количество ядерного материала в виде отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов".

Причину сбоя в передаче данных по гарантиям не удалось оперативно установить, отмечают в МАГАТЭ и добавляют, что продолжают получать соответствующие данные с других ядерных объектов в Украине, в частности с трех других атомных электростанций.

Накануне Украина информировала Международное агентство по атомной энергии о том, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение. Украинская сторона 9 марта заявила, что на восстановление электроснабжения есть 48 часов.

Чернобыльскую АЭС российские войска захватили сразу после начала вторжения, вечером 24 февраля, Запорожскую АЭС – в ночь на 4 марта.

10 марта в Анталии должна пройти встреча министров иностранных дел Украины и России с участием главы МИД Турции.

Российская атака на украинские АЭС

24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российско-фашистские войска.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.

На хранилище отработанного ядерного топлива - 1 хранится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут выполнять охлаждение. Как следствие - возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, европейские страны.

Кроме того, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, который там находится, получит опасную дозу излучения.

Также не работает система пожаротушения, и это огромный риск в случае пожара, который может произойти вследствие попадания снаряда.

В настоящее время там продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания.

Вчера, 9 марта, в МАГАТЭ заявили, что ситуация с безопасностью на ЧАЭС "не критическая". Международное агентство утверждало, что объема охлаждающей воды на Чернобыльской АЭС достаточно для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения.

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