Хищница пробежалась вдоль здания, а потом обследовала парковку.

В индийском городе Джунагадх любопытная львица прогулялась по территории отеля.

Об этом свидетельствует видео с камер регистрации, датируемое 8 февраля.

Хищница пробежалась вдоль здания, а потом обследовала парковку. Не найдя ничего интересного, львица удалилась тем же путём, что и пришла. Всё это время охранник сидел в будке.

Джунагарт находится недалеко от заповедника «Гирский лес», поэтому появление хищников на улицах города - не редкость. Заповедник основали более полувека назад для сохранения популяции азиатских львов. В то время в лесу жило менее 200 хищников, в прошлом году их насчитали более 670. В Гирском лесу также живут ещё около 40 видов млекопитающих.

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Автор: УНИАН