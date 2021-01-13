Лошади стоят на заснеженном поле / фото Станислав Гуменюк
В сети появились фотографии лошадей Пржевальского, которые живут на территории зоны отчуждения ЧАЭС.
Снимки опубликованы на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
"Снежный привет от лошадей Пржевальского. Готовьте шубы, потому что идут морозы", - говорится в сообщении.
фото Станислав Гуменюк
фото Станислав Гуменюк
фото Станислав Гуменюк
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