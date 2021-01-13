Фотографии показали работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В сети появились фотографии лошадей Пржевальского, которые живут на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

Снимки опубликованы на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Снежный привет от лошадей Пржевальского. Готовьте шубы, потому что идут морозы", - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН