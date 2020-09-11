Сообщается по меньшей мере о 8 погибших в результате лесных пожаров в США.

Качество воздуха над западным побережьем США, где с начала сентября особенно обострились масштабные лесные пожары, сейчас называют худшим в мире.

Как сообщают в NASA, дым видно даже из космоса. При этом он постоянно движется, а его площадь расширяется.

Как говорится в сюжете ТСН, уже сообщается по меньшей мере о 8 погибших в результате лесных пожаров в США.

При этом сотни тысяч жителей пришлось эвакуировать, ведь несколько городков уже превратились в пепел. В одном лишь штате Орегон эвакуировано уже более полумиллиона человек, это десятая часть населения штата.

За несколько недель в Америке выгорела общая территория в 18 тысяч квадратных километров - это почти как площадь Волынской области. Всего в 12 штатах пылают более сотни крупных пожаров.

Другие новости экологии:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Марина Григоренко