Качество воздуха над западным побережьем США, где с начала сентября особенно обострились масштабные лесные пожары, сейчас называют худшим в мире.
Как сообщают в NASA, дым видно даже из космоса. При этом он постоянно движется, а его площадь расширяется.
Как говорится в сюжете ТСН, уже сообщается по меньшей мере о 8 погибших в результате лесных пожаров в США.
При этом сотни тысяч жителей пришлось эвакуировать, ведь несколько городков уже превратились в пепел. В одном лишь штате Орегон эвакуировано уже более полумиллиона человек, это десятая часть населения штата.
За несколько недель в Америке выгорела общая территория в 18 тысяч квадратных километров - это почти как площадь Волынской области. Всего в 12 штатах пылают более сотни крупных пожаров.
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