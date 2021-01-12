В верховьях реки Хомосасса на востоке американского штата Флорида нашли ламантина, на спине которого кто-то вырезал слово "Трамп".
Читайте такжеСпрашивал: "где кошки?": вооруженный австралиец в камуфляже ворвался в приют для животныхОб этом пишет Citrus County Chronicle.
Сообщается, что спину ламантина покрывает слой водорослей, поэтому он сильно не пострадал.
Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США начала расследование.
Злоумышленнику грозит до 50 тысяч долларов штрафа и до года тюрьмы, поскольку ламантин находится под защитой Закона об исчезающих видах.
Federal authorities investigating after this manatee was found w/ 'Trump' etched onto its back in Florida. This incident is classified as "harassment of a manatee” & punishable by a $50k fine and/or up-to one year in prison: https://t.co/fK6u742JMg— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) January 12, 2021
📹: Citrus Co Chronicle pic.twitter.com/VGZk5WtYST
Справка УНИАН. Ламантины - род больших водных млекопитающих монотипного семейства Trichechidae, отряда сирен. Они обитают на мелководье и питаются водной растительностью.
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