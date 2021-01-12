Спину ламантина покрывает слой водорослей / фото Citrus County Chronicle

В верховьях реки Хомосасса на востоке американского штата Флорида нашли ламантина, на спине которого кто-то вырезал слово "Трамп".

Читайте такжеСпрашивал: "где кошки?": вооруженный австралиец в камуфляже ворвался в приют для животныхОб этом пишет Citrus County Chronicle.

Сообщается, что спину ламантина покрывает слой водорослей, поэтому он сильно не пострадал.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США начала расследование.

Злоумышленнику грозит до 50 тысяч долларов штрафа и до года тюрьмы, поскольку ламантин находится под защитой Закона об исчезающих видах.

Справка УНИАН. Ламантины - род больших водных млекопитающих монотипного семейства Trichechidae, отряда сирен. Они обитают на мелководье и питаются водной растительностью.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН