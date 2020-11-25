Стоимость убытков россиян на оккупированном полуострове оценивается в минимум 1 триллион гривень.

Прокуратура Крыма расследует 15 фактов загрязнения окружающей среды и добычу полезных ископаемых на оккупированном полуострове по 6 открытых уголовных производствам.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, пишет ZN.UA.

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Наибольшую угрозу представляют, в частности, загрязнения, вызванные строительством россиянами Керченского моста.

"Согласно выводам украинских ученых, это все грозит региональной экологической катастрофой. Приведу лишь один пример — Азовское море может превратиться в Черноморский залив со всеми вытекающими отсюда последствиями", – рассказал он.

Тогда как незаконная добыча песка приводит к уничтожению объектов археологического наследия.

"К сожалению, стали нормой незаконные масштабные работы по так называемой реконструкции Ханского дворца или археологические раскопки на территории Генуэзской крепости", – рассказал Мамедов.

В то же время прокурор отметил, что оценки остатков природных ископаемых до и после оккупации нет, как нет и методики определения убытков от россиян.

"В наших уголовных производствах указан объем убытков, они оценены в один триллион гривень. Но, думаю, они уже намного больше, поскольку оккупация продолжается и преступления совершаются", – отметил он.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают по часам-утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Яна Ставская