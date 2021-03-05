Полиция создала специальный отряд для поимки животных и ставит ловушки с приманками.

С фермы в Западно-Капской провинции Южно-Африканской Республики возле городка Боннивейл массово сбежали молодые крокодилы.

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27 крокодилов уже найдены и возвращены на ферму. Однако неизвестно, сколько еще рептилий находятся на свободе, пишет BBC.

Вероятной причиной побега с фермы стал сломанный забор, через который крокодилы ушли в реку Бриде.

Местных жителей предупреждают, что приближаться к животным нельзя.

"Естественно, они очень опасны. Это дикие животные, хотя и выросшие в неволе. Людям нельзя к ним приближаться и следует избегать реки до тех пор, пока они не пойманы", - сказала пресс-секретарь агентства провинции по охране заповедников и дикой природы CapeNature Петро ван Рин.

Полиция создала специальный отряд для поимки животных и ставит ловушки с приманками вдоль реки, рассказали в CapeNature.

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Автор: УНИАН