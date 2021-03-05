С фермы в Западно-Капской провинции Южно-Африканской Республики возле городка Боннивейл массово сбежали молодые крокодилы.
Читайте такжеВ Австралии огромный крокодил вылез на пляж и на глазах у девушки съел двух акул (видео)
27 крокодилов уже найдены и возвращены на ферму. Однако неизвестно, сколько еще рептилий находятся на свободе, пишет BBC.
Вероятной причиной побега с фермы стал сломанный забор, через который крокодилы ушли в реку Бриде.
Местных жителей предупреждают, что приближаться к животным нельзя.
"Естественно, они очень опасны. Это дикие животные, хотя и выросшие в неволе. Людям нельзя к ним приближаться и следует избегать реки до тех пор, пока они не пойманы", - сказала пресс-секретарь агентства провинции по охране заповедников и дикой природы CapeNature Петро ван Рин.
Полиция создала специальный отряд для поимки животных и ставит ловушки с приманками вдоль реки, рассказали в CapeNature.
Вас также могут заинтересовать новости
- В зоопарке Цюриха застрелили редчайшего крокодила, который напал на сотрудницу
- Во Франции из-за непогоды из природного парка сбежали семеро черных волков
- Сюжет для фильма: в Индии одинокий тигр прошел тысячи километров в поисках самки (фото)
- В Дании сотни зараженных СOVID-19 норок сбежали со звероферм
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram