Среди новых видов — толстопалый рак, водомерка наяда, тритон гребенчатый, угорь европейский, суслик малый.

В четвертую редакцию Красной книги Украины внесут почти 700 видов животных. Их перечень уже утвердило Министерство юстиции.

В пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, что это результат многолетнего труда большого коллектива ученых из разных научных учреждений, прежде всего из Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины.

В четвертое издание вошло 687 видов животных. При этом в третьей редакции 2009 года было 543 вида. В частности, новый список содержит 14 видов кольчатых червей (в 2009 году было 8 видов), 53 вида моллюсков (19), 357 членистоногих (263) и 260 хордовых (245).

Среди новых животных: рак толстопалый, водомерка наяда, коконопряд золотистый, большой веретенник, тритон гребенчатый, ящерица Линдгольма, бычок Штейница, угорь европейский, подуст обыкновенный и суслик малый.

В зависимости от состояния и степени угрозы исчезновения виды делятся по категориям: недостаточно известны (28 видов); те, что исчезают (162); уязвимые (277); редкие (201); пропавшие (8); неоцененные (11).

Что такое Красная книга Украины

Красная книга Украины — официальный государственный документ, в котором перечислены редкие, уязвимые и исчезающие виды животного и растительного мира Украины, а также обобщены сведения о современном состоянии этих видов и меры по их сохранению.

Занесенные в Красную книгу виды должны охраняться на всей территории Украины.

В первую очередь в Красную книгу Украины вносят реликтовые и эндемичные виды, виды, находящиеся на границе ареала, виды, имеющие особую научную ценность, а также виды, распространение которых быстро уменьшается вследствие хозяйственной деятельности человека. Это означает, что для этих видов будут приниматься усиленные меры сохранения и охраны.

Первая Красная книга, посвященная украинской флоре и фауне была издана в 1980 году под названием «Красная Книга Украинской ССР». Это издание содержало описания 85 видов животных: 29 — млекопитающих, 28 — птиц, 6 — пресмыкающихся, 4 — земноводных, 18-насекомых и 151 вида растений.

В октябре прошлого года стало известно, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов готовит четвертую редакцию Красной книги Украины.

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Автор: Виктория Токарева