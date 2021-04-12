В Днепре подвели итоги экологического эксперимента
В Днепре подвели итоги необычного экологического эксперимента.
Читайте такжеВ селе на Житомирщине нашли свалку "ковидных" отходов со Львова (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Горожан приучали сортировать мусор оригинальным способом и за месяц в обмен на кофе собрали 56 килограммов пластиковых бутылок.
«Все желающие могли обменять сумку использованных бутылок на эспрессо, капучино или латте», – говорится в сообщении.
Выручку передали приюту для животных. Всего на корм четвероногим бездомным собрали тысячу гривень.
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