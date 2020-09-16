На Кинбурнской косе (Николаевская область) создали необычный эко-проект - уникальный искусственный риф на дне Черного моря.
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Как говорится в сюжете ТСН, риф из ракушек должен стать домом для морских жителей, которые фильтруют и очищают воду. Ведь гребешкам, мидиям и устрицам на песчаном дне Черного моря крепиться негде.
В мире обычно искусственные рифы создают из бетона и цемента. На Кинбурнской косе решили использовать ракушки с устричной фермы. Их поместили в мешки из безопасного эко-пластика.
Ученые говорят, что моллюски смогут селиться внутри и очищать воду. Эксперимент продлится год. В течение него специалисты регулярно будут измерять количество новых обитателей искусственных рифов.
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