Риф из ракушек должен стать домом для морских обитателей, которые фильтруют и очищают воду.

На Кинбурнской косе (Николаевская область) создали необычный эко-проект - уникальный искусственный риф на дне Черного моря.

Читайте такжеМорские экосистемы не переживут глобальное потепление - ученые

Как говорится в сюжете ТСН, риф из ракушек должен стать домом для морских жителей, которые фильтруют и очищают воду. Ведь гребешкам, мидиям и устрицам на песчаном дне Черного моря крепиться негде.

В мире обычно искусственные рифы создают из бетона и цемента. На Кинбурнской косе решили использовать ракушки с устричной фермы. Их поместили в мешки из безопасного эко-пластика.

Ученые говорят, что моллюски смогут селиться внутри и очищать воду. Эксперимент продлится год. В течение него специалисты регулярно будут измерять количество новых обитателей искусственных рифов.

Другие новости экологии:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН