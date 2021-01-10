Климатолог отметила, что в новой климатической реальности Украина живет примерно с 2005 года.

Украину ждут резкие скачки температур, засушливый апрель и ранние заморозки.

Об этом "Обозревателю" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. Она отметила, что в новой климатической реальности Украина живет примерно с 2005 года. "Произошли новые изменения в общей циркуляции, она сейчас другая", – сообщила ученая.

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Эта реальность отличается неустойчивой погодой и резкой сменой температур. "Стоит тепло, а потом раз – снижение температуры на 10-15 градусов. И не важно, какой сезон. Все сезоны стали неустойчивыми. Возможны экстремальные случаи - сильные осадки, резкие штормовые явления", – пояснила она.

"Зима, которую мы видим сейчас, будет в пределах ближайших 5 лет. Даже если морозы и будут, то это максимум неделя. Вы помните, какая гололедица была недавно. Это сейчас будет более характерно для зимы", – предупредила синоптик.

По ее словам, этой весной, как и прошлой, апрель может быть засушливым, а осенью возможны ранние заморозки. "Мы увидели, что для весны очень тяжелым стал апрель – практически без осадков. Это очень плохо для сельского хозяйства. Такова наша действительность".

"То, что мы видим сейчас, – это основа. На эту основу будет накладываться дальнейшее усиление неустойчивости", – пояснила Мартазинова.

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Автор: Андрей Василюк