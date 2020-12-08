Глава госинспекции сообщил, что легально вырубленная елка обязательно должна быть с чипом и штрих-кодом.

Государственная экологическая инспекция совместно с правоохранительными органами намерена не допустить продажу незаконно срубленных новогодних елок и призывает украинцев покупать елки многоразового использования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

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"Абсолютно все елки, которые продаются на легальных рынках, должны иметь штрих-код, должны иметь чип. И совместно с органами Национальной полиции, с органами благоустройства, мы будем контролировать этот процесс и не допускать продажи елок, которые вырублены в лесу несанкционированно. То есть, если ни налоги не уплачены, ни стоимость восстановления для того, чтобы лесопарки, хозяйства восстанавливали наши лесные хозяйства, - то с этим, конечно же, активно будем бороться. Есть полномочия, есть соответствующие штрафы, предписания и прочее", - сказал он.

При этом Малеванный отметил, что только правоохранительные органы будут иметь полномочия закрывать несанкционированные елочные базары. Задачей Госэкоинспекции будет зафиксировать это правонарушение и обратиться в органы Национальной полиции для того, чтобы вместе с ними закрыть этот рынок.

Глава инспекции призвал украинцев накануне новогодних праздников покупать елки многоразового использования, искусственные елки или елки в кадках, которые можно будет высадить после новогодних праздников. Если семья решила приобрести срезанную елку, то дерево по крайней мере должно быть выращено в соответствующих условиях, то есть в питомниках, а также должно быть чипировано.

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"В этом году проект «новогодняя елка» мы уже донесли до всех экологических инспекторов. В первую очередь, мы этим процессом призываем обратить внимание на проблему вырубки украинских лесов", - отметил Малеванный.

Как сообщал УНИАН, ранее Госэкоинспекция начала природоохранную акцию «Новогодняя елка - 2021», в ходе которой усилит контроль за легальной реализацией елок совместно с правоохранителями и органами местного самоуправления.

В предновогоднюю пору с 28 ноября 2019 года по 16 января 2020 года Госэкоинспекция насчитала 695,9 тыс. гривен убытков. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-2019 годов.

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Автор: Анна Нагорная