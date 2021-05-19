Соляные кристаллы, образующиеся поверх рисунков и под ними, заставляют их расслаиваться и осыпаться.

Изображение дикой свиньи на индонезийском острове Сулавеси, сделанное на скале древними людьми 45 тыс. лет назад, портится с устрашающей быстротой из-за повышения среднегодовой температуры.

Об этом заявили ученые. На сегодняшний день изображение является старейшим в мире рисунком животного. Другие произведения наскальной живописи, найденные на острове и изображающие сцены охоты и сверхъестественных существ, также разрушаются все быстрее, передает Би-би-си.

Для сохранения бесценных памятников требуется больше усилий. "Они пропадают на наших глазах", - сказала в заявлении для прессы доктор Джулиан Хантли, сотрудница Центра социальных и культурных исследований при австралийском университете имени Сэмюеля Гриффита.

В докладе группы австралийских и индонезийских ученых, опубликованном в журнале Scientific Report, говорится, что потепление и другие природные феномены, такие как продолжительные периоды засухи, сменяемые сильными муссонными дождями, ускоряют накопление минеральных солей на стенах пещер с наскальными рисунками.

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Соляные кристаллы, образующиеся поверх рисунков и под ними, заставляют их расслаиваться и осыпаться.

Доктор Хантли добавила, что деградация ускорится, если климат продолжит теплеть.

"Я была ошеломлена количеством вредных соляных кристаллов на произведениях наскальной живописи плейстоценового периода, некоторым из которых больше 40 тыс. лет, - сказала она. - Нужны срочные дополнительные исследования, чтобы найти лучший способ сохранить их".

Изображение дикой бородавчатой свиньи в натуральную величину находится в пещере Леанг Тедонгде в удаленной долине на острове Сулавеси. Ученые предполагают, что оно могло быть фрагментом более обширной картины.

Это самое древнее свидетельство пребывания людей на острове.

Свинья из пещеры Леанг Тедонгде - старейшее в мире изображение узнаваемой фигуры, но не самый древний рисунок, сделанный человеческой рукой. Таковым на сегодняшний день является напоминающая хэштег закорючка, найденная в Южной Африке. Ей 73 тыс. лет.

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Автор: Ирина Погорелая