Белые медведи исчезнут к концу столетия - ученые

Ученые говорят, что некоторые популяции белых медведей уже достигли пределов выживания.

Белые медведи исчезнут к концу текущего столетия, если человечество не предпримет больше усилий для борьбы с изменением климата.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

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Ученые говорят, что некоторые популяции белых медведей уже достигли пределов выживания, поскольку площади, покрытые арктическим морским льдом, сокращаются.

Хищникам необходим лед Северного Ледовитого океана, чтобы охотиться на тюленей. Таяние льда вынуждает животных проходить все большие расстояния в поисках еды. И это сказывается на выживаемости детенышей, потому что их матери не смогут накапливать количество жира, достаточное для выработки молока.

Полученные результаты совпадают с предыдущими прогнозами о том, что к 2100 году белые медведи, вероятно, сохранятся только в нескольких популяциях – очень далеко на севере.

Как сообщал УНИАН, белые медведи худеют из-за таяния морского льда в Арктике.

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