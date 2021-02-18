Киев снова попал в десятну городов с грязным воздухом \ фото УНИАН
Столица Украины 18 февраля оказалась в списке городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.
Читайте такжеЖители Киева сдали на экологическую утилизацию 6,5 тысячи новогодних елокПо данным сайта iqair.com, по состоянию на утро 18 февраля Киев находится в десятке городов мирового рейтинга с самым грязным воздухом.
Антирейтинг возглавляет Лахор (Пакистан) далее идет город Скопье (Северная Македония).
Киев находится на 10-й позиции с показателем 155 при норме 50.
iqair.com
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