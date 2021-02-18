Индекс загрязнения воздуха в украинской столице сегодня составляет 155 при норме 50.

Столица Украины 18 февраля оказалась в списке городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.

Читайте такжеЖители Киева сдали на экологическую утилизацию 6,5 тысячи новогодних елокПо данным сайта iqair.com, по состоянию на утро 18 февраля Киев находится в десятке городов мирового рейтинга с самым грязным воздухом.

Антирейтинг возглавляет Лахор (Пакистан) далее идет город Скопье (Северная Македония).

Киев находится на 10-й позиции с показателем 155 при норме 50.

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Автор: Ирина Погорелая