Немецкие климатологи назвали животных, которые помогают глобальному потеплению растапливать льды Арктики

В Арктике растет популяция бобров.

Немецкие климатологи предположили, что бобры на Аляске получают выгоду от глобального потепления и быстро распространяются в регионе.

Более того, они строят все больше и больше дамб в своих новых домах, создавая множество новых водоемов, что ускоряет оттаивание вечной мерзлоты, полагают авторы исследования, пишет НВ.

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Как подчеркивают ученые, лишь немногие другие животные способны изменить свою среду обитания так же точно, как эти коричневые грызуны, которые могут весить до 30 килограммов. Вооружившись острыми зубами, они повалили деревья и кустарники и построили плотины, в результате чего небольшие долины наполнились водой и образовали новые озера.

«Их методы чрезвычайно эффективны», — говорит доктор Ингмар Нитце из Института Альфреда Вегенера, Центр полярных и морских исследований им. Гельмгольца в Потсдаме. Животные часто строят свои плотины именно в тех точках, где они могут достичь значительных результатов с минимальными усилиями.

Исследователи климата опасаются, что с повышением температуры вечная мерзлота может все больше оттаивать и становиться нестабильной. Если это произойдет, это может привести к выбросу огромных количеств парниковых газов, что усилит климатические изменения. Поскольку вода несколько теплее, чем окружающая почва, эти озера и пруды могут еще больше ускорить оттаивание вечной мерзлоты. И бобры, похоже, активно способствуют этому процессу.

«Конечно, мы знали, что бобры там значительно расширили среду обитания за последние несколько десятилетий Отчасти это связано с изменением климата: благодаря повышению температуры, в регионах стало расти больше кустов, которые нужны животным для пищи. Кроме того, на грызунов охотятся не так интенсивно, как в прошлом. В результате самое время быть бобром в Арктике», — подчеркнул Нитце.

Благодаря спутниковым снимкам, сделанным в последние 20 лет, климатологи отметили рост числа водоемов на западе Аляски. Причиной стали, в том числе и бобры, которые строительством дамб восстановили старые озера. Ученые считают, что работа бобров по восстановлению водоемов происходит не только в Аляске, но и в других регионах с вечной мерзлотой.

От двух дамб в 2002 году их число недалеко от города Коцебу возросло до 98 к 2019 году — увеличение на 5000 процентов, при этом ежегодно строится более 5 новых дамб. В течение изученного 17-летнего периода общая акватория в регионе Коцебу выросла на 8,3 процента. И примерно две трети этого роста были связаны с бобрами.

И каждое дополнительное озеро оттаивает вечную мерзлоту под ним и на его берегах. Конечно, замерзшая почва может теоретически восстановиться через несколько лет, когда бобровые плотины разрушатся; но будут ли условия достаточно холодными, чтобы это произошло, можно только догадываться.

Ранее сообщалось, что датские биологи изучили данные из поселения Закенберг в Гренландии — к северу от всей материковой Канады — где популяция пауков-волков резко увеличилась в последние годы.

В относительно мягком климате для пауков нормально производить несколько кладок каждый год. Но в Арктике, где короткое холодное лето, подобные случаи раньше не фиксировались.

Исследователи обнаружили, что обычно пауки в Закенберге обычно производили одну кладку яиц за несколько лет, но в последние годы участились случаи двух кладок в один год. По словам авторов работы, существует корреляция между тем, сколько было произведено кладок и как рано исчез снег.

Ожидается, что в будущем таких лет будет больше, поскольку Арктика нагревается быстрее, чем остальная часть планеты. В течение изученного 19-летнего периода исследователи обнаружили, что таяние снега постоянно перемещалось на начало года. В 1990 годах у пауков не было второй кладки, а за последние несколько лет пауки успевали дать второе потомство более, чем в половине случаев.

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