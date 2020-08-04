В Арктике за пять лет растаяли две огромные ледяные шапки

По словам специалистов, 38 лет назад льдины казались постоянной частью ландшафта.

По данным Национального центра данных о снеге и льде (NSIDC), ледяные шапки, расположенных на плато Хэйзен на северо-востоке острова Элсмир, исчезли. Это удалось обнаружить благодаря останнм снимкам из усовершенствованного космического термоэмиссионного и отражающего радиометра (ASTER) на борту спутника NASA Terra.

Об этом пишет IFL Science.

Директор NSIDC Марк Серрез впервые побывал у ледяных шапок 1982 года. Он рассказал, что тогда эти льдины казались постоянной частью ландшафта.

"Увидеть, что они исчезли менее чем за 40 лет, просто невероятно", - сказал он

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Серрез и его коллеги в 2017 году проанализировали ледяные шапки и спрогнозировали их исчезновения всего за пять лет. Так, они обнаружили это при сравнении спутниковых данных за июль 2015 года и августе 1959. За этот период их площадь уменьшилась на 5%. Также 2015 год назнавали особенно разрушительным для ледяных шапок: слишком теплое лето повлияло на них, и они начали таять интенсивно.

На снимках, сделанных аппаратурой NASA 14 июля 2020, ледяных шапок уже нет.

Сейчас ученые обеспокоены тем, что ледяные шапки Мюррея и Симмонса, которые также расположены на плато Хазен, вскоре может постигнуть подобная участь. Поскольку они находятся на большей высоте с залив Святого Патрика, эти две ледяные шапки тают медленнее. Однако если температура в Арктике продолжит повышаться, то эти и многие другие ледяных шапок могут вскоре совсем исчезнуть.

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