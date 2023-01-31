В течение 2022 года Государственное бюро расследований осуществляло досудебное расследование в 641 уголовном производстве по факту правонарушений против окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В рамках расследования экологических преступлений ГБР сообщило о подозрении 108 лицам. В суд направлено 77 обвинительных актов в отношении 126 человек.

Сумма убытков в законченных уголовных производствах составляет более 150 млн гривень. Во время досудебного расследования уже возмещено 29,8 млн гривень. Всего для возмещения убытков работники ГБР инициировали арест имущества подозреваемых на сумму 71 млн гривень.

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В ведомстве также сообщили о наиболее резонансных экологических преступлениях. Завершено досудебное расследование по факту незаконных рубок леса в Винницкой области, которые нанесли ущерб на 87 млн гривень. Объявлены подозрения работникам лесного хозяйства на Волыни, которые нанесли ущерб на 39 млн грн. Разоблачена масштабная незаконная рубка леса на Закарпатье, которая нанесла ущерб государству на 18 млн грн. Сообщено о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику Госагентства по управлению зоной отчуждения в содействии незаконной рубке деревьев возле Чернобыля на 15,5 млн грн, и тому подобное.

"Государственное бюро расследований подчеркивает: нажива на государственном имуществе или ресурсах государства, тем более в условиях войны, это преступление, которое не имеет оправдания. И между преступлением и ответственностью чиновника — очень малый промежуток времени", — заявили в бюро.