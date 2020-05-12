Эксперты WWF объяснили, почему в Украине возросла вырубка лесов

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF) заявляют, что Украине остро необходима новая лесная политика.

Об этом говорится в материале, опубликованном в издании «Украинская правда».

Экологи отмечают, что вырубка леса в Украине значительно возросла за последние 30 лет. И это происходит там, где быть не должно. Среди других проблем - в Украине недостаточно возможностей для влияния общественности на принятие решений в лесной отрасли, а также нечетко прописана охрана редких видов.

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А работники лесной отрасли недовольны из-за финансовых и налоговых проблем.

Экологи подчеркнули, что в «лесном» законодательстве существует огромный пробел, оно нуждается в срочном реформировании.

По словам зоолога, руководителя практики «Леса» WWF Украины Андрея Плыги, существует "командная" система, которая осталась в наследство с советских времен, она зарегулирована кучей нормативов и не соответствует современным реалиям.

«Происходит много изменений в законодательстве, правда, по несколько хаотичному принципу. Вносят отдельные изменения, которые не очень ложатся в одну линию с другими пунктами законодательства, создают много противоречий или наоборот появляются пробелы», - заявляет зоолог.

По словам экспертов, 99% изменений лесного покрова – это результат вырубки лесов. Согласно данным предыдущего десятилетия, пожары стали причиной менее 1% изменений площадей леса. То есть обычно участившиеся в Украине и мире пожары по сравнению с рубками играют очень незначительную роль.

Из-за несовершенной нормативной базы рубки проводятся там, где они запрещены или очень ограничены. «Яркий пример – санитарные рубки», - говорится в материале.

Более того, часто в вырубке леса заинтересованы сами работники лесных хозяйств, поскольку они не имеют госфинансирования, а заработная плата работников лесхоза напрямую зависит от объема заготовки древесины.

«Они зарабатывают то, что вырубили. То есть они прямо в этом заинтересованы», - заявляет эксперт Всемирного фонда дикой природы.