Экологи жалуются, что экотероризм в Украине приобретает угрожающие масштабы.

Эксперты в области охраны окружающей среды призывают общественность быть осмотрительными и чтобы не оказаться использованными в чьей-то игре, проверять историю любой природоохранной организации, ее сущность и серьезность намерений. Иначе - есть все шансы приобщаться к настоящим провокаторам бизнеса.

Как говорится в сюжете «5 канала», в Украине экотероризм в последнее время приобретает угрожающие масштабы.

Аналитики утверждают, что на самом деле псевдоактивисты имитируют защиту окружающей среды только с целью собственной выгоды и больше всего от экотерора страдают открытые и прозрачные предприятия. Обычно это топовые представители сельского хозяйства и металлургии. В Украине уже есть целый перечень компаний, пострадавших от экотерроризма.

"Это дискредитация экологического движения. Когда мы с профессиональной ассоциацией экологов взялись вдаваться в проблемы этого экотероризма. Для нас, как для профессионалов, как-то это больно, смотреть на это все позорное явление. Действительно, под этим предлогом дискредитируют профессиональных экологов и это движение. То есть манипулируют общественным мнением, вводят людей в заблуждение...», – заявил природоохранник Иван Паламарчук.

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Автор: Григорий Бондарь