Так, объемы выбросов от автотранспорта в нашей стране вообще нерегулируемые.

В период локдауна во многих городах мира воздух становится чище из-за меньшего количества транспорта на дорогах. Но в нашей стране ситуация противоположная.

Об этом в эфире "5 канала" рассказали эксперты.

Марина Ратушная, эксперт центра экологической инициативы "Экодія", напомнила, что, по данным ВОЗ, Украина занимает 5-е место в Европе и 15-е в мире по смертности от вызванных загрязнением воздуха болезней.

При этом эксперты обращают внимание на манипуляции о том, что промышленность - главный источник выбросов. Ведь, подчеркнули они, при этом замалчиваются масштабы загрязнения воздуха от лесных пожаров и автотранспорта.

Читайте такжеЛокдаун дал планете передышку, но не остановил изменение климата - ученыеВ сюжете "5 канала" обращают внимание и на тот факт, что объемы выбросов от автотранспорта вообще нерегулируемые, в Украине их не отслеживают соответствующие органы.

Эксперт Всеукраинского союза автомобилистов Александр Швец подчеркнул, что Киев действительно испытывает огромную автомобильную нагрузку.

"И сейчас пора уже обращать внимание на какое-то регулирование автотранспорта", – отметил он.

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Автор: Иван Бойко