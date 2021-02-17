По словам экспертов, последние снегопады несколько отсрочат угрозу пожаров в зоне отчуждения.

С завершением предвыборной кампании экотематика почти исчезла из информационного пространства Украины. Но это не значит, что исчезли острые экологические проблемы.

Это отмечают в профессиональной Ассоциации экологов, сообщает "5 канал".

Среди наиболее вопиющих проблем они выделили пожары на территории Чернобыльской зоны. Так, эксперты бьют тревогу: весной пожары там могут вспыхнуть снова, а масштабы бедствия могут быть больше прошлогодних.

Читайте такжеВ Чернобыльской зоне зафиксировали огромные скачки уровня радиационного фонаВице-президент Ассоциации экологов Валентин Щербина прогнозирует, что огонь может охватить более 67 тыс. га леса. Отмечается, что это может означать отравление радиоактивным дымом и пылью не только Киева, но и ряда европейских стран.

Эксперты предложили, как предотвратить такую проблему: в течение ближайших недель отделить чернобыльские леса противопожарными полосами. Как заявляют в Ассоциации экологов, необходимая для этого техника есть у спасателей - нужно только топливо и четкий план.

К материальным рискам, отмечают эксперты, могут добавиться и репутационные потери, ведь на международном уровне Украина обязалась выполнять барьерную функцию – удерживать радионуклиды "в пределах Чернобыля".

"В свою очередь, не меньшие репутационные потери получит и значительная часть экологов. После завершения политического сезона уже не говорят о жизненно важных проблемах", - говорится в материале "5 канала".

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Автор: УНИАН