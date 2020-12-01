Политолог Александр Кочетков считает, что политики часто связаны с промышленным бизнесом в регионах, поэтому они обычно используют манипуляции на теме экологии для так называемых "внутренних разборок".

Об этом он заявил в комментарии "Обозревателю". "Темы "борьбы" с экологическими проблемами очень часто используют для внутренних разборок – политических или бизнесовых. Это то, что называется "хайп". Это одна из удобных политических и маркетинговых стратегий", – заявил Кочетков.

Политолог также упомянул о провальных попытках создать в Украине экодвижение: в 1998 году "Партия зеленых" зашла в Раду, но ей так и не удалось за 5 лет достичь чего-либо в этом направлении.

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Кочетков озвучил еще одну причину хайпа на теме экологии: мы равняемся на цивилизованные страны, где "зеленые" движения популярны.

"На позапрошлых парламентских выборах в Украине участвовало аж 4 партии "зеленых", – отметил он.

Ранее в расследовании 24 канала говорилось о популярных в Украине экомитингов и заявлений экологических псевдоактивистов в промышленных городах. В то же время, отмечают журналисты, реальные экологические проблемы - вырубка лесов, замусоривание территорий - остаются без внимания, что вредит экологии страны.

СМИ сообщали, что на экологические проблемы промышленных городов обращают внимание, они решаются.

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Автор: УНИАН