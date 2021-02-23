Все это время мамы малышей прятали детенышей даже от смотрителей, а теперь начали понемногу отпускать от себя.

В харьковском экопарке впервые показали двух малышей шимпанзе.

И хотя один детеныш родился еще в середине декабря, а другой - через месяц, показали их только теперь, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Оба малыша - мальчики. Коле два месяца, он родился в день святого Николая. А Цезарю - всего месяц. Все это время их мамы Джуди и Чита малышей прятали даже от смотрителей. Сейчас же начали понемногу отпускать от себя. Семьи живут в зимнем вольере. До лета понаблюдать за непоседливым семейством можно только через стекло.

"Мамы сейчас занимаются малышами, кормят, у них все в порядке. Конечно, без помощи киперов у нас пока не обходится. Потому что в природе обычно самки учатся у более взрослых самок, которые рожали", - рассказала заведующая сектором "Приматы" Ольга Прокопова.

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Автор: Александр Топчий