Жители Запорожья требуют создать систему реагирования и регламент взаимодействия органов, осуществляющих контроль состояния окружающей среды и защиту населения.

В Запорожье тысячи людей приняли участие в акции с требованием уменьшить выбросы загрязняющих веществ местными предприятиями.

Об этом сообщают в Facebook участники митинга #маюправодихати, состоявшегося возле областной государственной администрации.

Как сообщил руководитель общественной организации «Helper Запорожье» Даниил Щербаков, в акции приняли участие около 4,5 тыс. человек.

Участники акции выдвинули правительству, ОГА и городским властям 7 требований, главное из которых - до 11 октября 2020 года выполнить норму ст. 11 Закона Об охране атмосферного воздуха путем обеспечения принятия решения о поэтапном снижении выбросов загрязняющих веществ предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами - субъектами предпринимательской деятельности в Запорожье.

От Запорожской облгосадминистрации граждане требуют создать систему реагирования и регламент взаимодействия органов, осуществляющих контроль состояния окружающей среды и защиту населения на региональном уровне.

В свою очередь председатель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин заверил, что в ОГА создадут рабочую группу по разработке программы по уменьшению выбросов. После утверждения программа будет вынесена на сессию областного совета для получения финансирования системы мониторинга.

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Автор: Виктория Токарева