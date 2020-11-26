В Организации призывают страны Карпатского региона совместно активизировать усилия для прекращения незаконной вырубки лесов.

В Организации Объединенных Наций обеспокоены тем, что из-за климатических изменений и незаконной вырубки лесов Карпатский регион оказался в реальной опасности.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор программы ООН по вопросам окружающей среды Ингер Андерсен.

Она подчеркнула необходимость большего усиления сотрудничества, которое будет иметь крайне важное значение для устранения растущих угроз для Карпат.

"Не делайте ошибки: Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности", - призвала Андерсен.

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Одной из главных угроз она назвала незаконную вырубку леса.

"Пралеса в Карпатах и ​​их уникальное биоразнообразие исчезают тревожными темпами, поскольку древесина незаконно вырубается и транспортируется за пределы границ горного массива государств. Это имеет множество последствий", - подчеркнула она.

Андерсен напомнила, что в Украине на протяжении последних лет произошло несколько опустошительных наводнений.

"Села и дороги оказывались под водой. Мосты были разрушены. Люди погибли. А это, в частности, связано с климатическими изменениями. Но незаконные заготовки леса, происходящие под прикрытием трудностей, от которых пострадала Украина, уничтожили большие массивы леса, которые впитывают избыточную воду и обеспечивают защиту от наводнений", - сказала заместитель генсека ООН.

При этом она напомнила, что за последние более 20 лет незаконная вырубка леса стоила Румынии больше 5 млрд евро.

"Только в 20126 году около 187 тыс. кубических метров древесины было незаконно вырублено в Румынии ... Мы должны активизироваться, чтобы сначала остановить, а затем устранить вред, причиненный этим важным экосистемам", - добавила Андерсен.

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Автор: Виталий Саенко