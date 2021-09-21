Украина занимает пятое место среди европейских государств из-за смертности, связанной с экологией.

Больше всего экологию городов Украины загрязняют старые автомобили, привезенные со всего мира.

Об этом заявила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, сообщает "24 канал".

"Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды и в столице, и в маленьком районном центре вносят передвижные источники – автомобили. Их количество уже давно превышает количество населения", – отметила Тимочко.

Эксперты напоминают, что во Всемирной организации здравоохранения Киев назвали одной из самых загрязненных столиц мира, а Украину поместили на пятое место среди европейских государств из-за смертности, связанной с экологией.

При этом экологи отмечают, что загрязнение окружающей среды ошибочно связывают исключительно с промышленностью.

"Именно предпринимателям активисты и политики-популисты чаще всего высказывают претензии и спекулируют на этой теме ради собственных рейтингов. В Украине даже возник термин – экологический терроризм, направленный на шантаж бизнеса. Хотя на самом деле компании тратят миллиарды на экологические модернизации, а к экологии предприятий всегда приковано внимание. Опасность этого процесса в том, что реальные экологические проблемы остаются без внимания. Экологи и активисты просто не обращают внимания на проблемы, которые не приносят прибыли. Между тем уровни опасных веществ в воздухе, в частности Киева, стабильно в несколько раз превышают норму", – идет речь в материале.

Автор: Григорий Бондарь