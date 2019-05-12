Эколог об изменении климата: рождаемые сегодня могут жить уже в совсем другом мире

По словам эколога, глобальное потепление может привести к сокращению запасов пресной воды.

Глобальное потепление может кардинально изменить карту Украины еще до конца столетия.

Такой прогноз озвучила руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив "Экодия" Анна Акерман, передает «Обозреватель». Она рассказала, чем грозит изменение климата и каких экстремальных природных явлений стоит ждать в будущем.

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Во-первых, по словам эколога, глобальное потепление может привести к сокращению запасов пресной воды.

"На самом деле, Украина не богата водными ресурсами. И здесь очень большие угрозы", - предупредила она.

Во-вторых, добавила Акерман, изменение климата приведет к поднятию уровня Мирового океана и уровня морей.

"Мы в прошлом году сделали уникальное исследование, которое показало, что у нас могут быть затоплены сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в прибрежных зонах Украины, Черного и Азовского морей. Затоплены дома могут быть", - рассказала эксперт.

По ее данным, это может произойти еще до конца 21 века.

"Но к концу века – это что, далеко? На самом деле это одно поколение. Те, кто сегодня рождается, они уже могут жить в совсем другом мире и увидеть как их здание просто уйдет под воду", - сказала Акерман.

В-третьих, потепление планеты значительно усложнит прогнозирование погоды.

"Изменение климата – это еще о непредсказуемости погодных явлений. Мы можем ожидать, что будут дожди, а месяц будет совсем без осадков", - привела она пример.

Эколог напомнила, что сейчас человечество "нагрело" планету всего на 1 градус по Цельсию.

"Но мы идем такими темпами, что температура глобально может подняться к концу столетия на 4 градуса. Это означает, что последствия будут приумножаться. Экстремальные явления усилятся", - спрогнозировала она.

В частности, не исключила Акерман, украинцев и в дальнейшем ожидают внезапные ливни и грады, все чаще могут происходить штормы, ураганы и засухи.