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Эколог об изменении климата: рождаемые сегодня могут жить уже в совсем другом мире

14:41, 12 мая 2019
Климат
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Изменение климата может произойти еще до конца 21 века / фото NASA/GSFC

Такой прогноз озвучила руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив "Экодия" Анна Акерман, передает «Обозреватель». Она рассказала, чем грозит изменение климата и каких экстремальных природных явлений стоит ждать в будущем.

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Во-первых, по словам эколога, глобальное потепление может привести к сокращению запасов пресной воды.

"На самом деле, Украина не богата водными ресурсами. И здесь очень большие угрозы", - предупредила она.

Во-вторых, добавила Акерман, изменение климата приведет к поднятию уровня Мирового океана и уровня морей.

"Мы в прошлом году сделали уникальное исследование, которое показало, что у нас могут быть затоплены сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в прибрежных зонах Украины, Черного и Азовского морей. Затоплены дома могут быть", - рассказала эксперт.

По ее данным, это может произойти еще до конца 21 века.

"Но к концу века – это что, далеко? На самом деле это одно поколение. Те, кто сегодня рождается, они уже могут жить в совсем другом мире и увидеть как их здание просто уйдет под воду", - сказала Акерман.

В-третьих, потепление планеты значительно усложнит прогнозирование погоды.

"Изменение климата – это еще о непредсказуемости погодных явлений. Мы можем ожидать, что будут дожди, а месяц будет совсем без осадков", - привела она пример.

Эколог напомнила, что сейчас человечество "нагрело" планету всего на 1 градус по Цельсию.

"Но мы идем такими темпами, что температура глобально может подняться к концу столетия на 4 градуса. Это означает, что последствия будут приумножаться. Экстремальные явления усилятся", - спрогнозировала она.

В частности, не исключила Акерман, украинцев и в дальнейшем ожидают внезапные ливни и грады, все чаще могут происходить штормы, ураганы и засухи.

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Теги: #Украина#глобальное потепление