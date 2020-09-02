В Верховную Раду внесли законопроект об обязательной идентификации домашних животных.

В Украине хотят обязать всех владельцев животных присваивать им специальный номер, а после вносить его в реестр вместе с именем хозяина и его адресом.

Эта процедура будет платной, однако ее стоимость пока еще не определили, пишет OBOZREVATEL.

Соответствующие нововведения прописаны в законопроекте №3796, который разработали и зарегистрировали нардепы от "Слуги народа".

Для чего проводить идентификацию животных

Главная причина – не допустить, чтобы животные оказывались бездомными. Ответственность собственника - это распространенная практика.

"Одним из методов регулирования численности бездомных животных является идентификация собак и кошек с помощью специальных методов, а также введение реестра номеров животных вместе с фамилиями и адресами их владельцев", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Каких животных придется регистрировать

Законопроект №3796 значительно расширяет перечень животных, которые подпадают под обязательную идентификацию и регистрацию. Если сейчас в него входят только сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы, - то в случае принятия законопроекта под обязательную идентификацию и регистрацию будут подпадать также и все домашние, дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные. Поэтому придется регистрировать даже собак и кошек. Конкретный перечень таких животных должен утвердить Кабмин.

Собственников обяжут:

провести идентификацию и регистрацию домашнего животного;

прятать или утилизировать труп своего животного;

обеспечить необходимое содержание животного;

воспитывать (дрессировать) животных.

Каким образом будет проходить регистрация животных

Авторы законопроекта предлагают открыть новые реестры, предоставить специальным агентам доступ к ним и собирать информацию на каждого:

сведения о владельце животного;

место содержания (постоянного пребывания) животного;

вид животного, порода, кличка, дата рождения, прививки;

идентификационный номер средства идентификации;

особые приметы животного при наличии;

Стоит отметить, что этот закон предусматривает бесплатную идентификацию только для льготников, остальным за нее придется платить, однако пока не известно сколько именно.

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Автор: УНИАН