Птицы объедаются местным блюдом под названием мачбус (макбус), которое готовится в масле из острой курицы и риса.

В Бахрейне чайки пристрастились к человеческой пище и перестали летать из-за ожирения.

Как сообщает Independent, прибавить в весе птицам помогла человеческая еда. Они объедаются выброшенными остатками мачбуса (макбуса) — национального блюда, похожего на плов, которое готовится в масле из острой курицы и риса.

Читайте такжеВ Новой Зеландии на пляже "сварились" сотни тысяч мидий (видео)Чайки слишком пристрастились к человеческой пище и теперь отказываются летать к морю ловить рыбу — свой естественный корм. При этом местные власти жалуются, что растолстевшие птицы бродят по улицам и «портят репутацию респектабельных кварталов».

«Чайки больше не летают, потому что слишком тяжелые. Мы наблюдаем, как они ходят по земле, будто с работы пришли домой на обед. Видим, что они едят остатки еды, например, мачбус и другие традиционными блюда. Не хватает только дать им кувшин сока и десерты», — рассказал председатель технического комитета северного муниципального совета Бахрейна Абдулла Аль Кубаиси.

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Перевод: Катерина Комолова