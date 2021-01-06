Эксперт отметила, что северные регионы теплеют интенсивнее.

Последствия глобального потепления в Украине больше всего ощущаются в южных регионах и степных зонах.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала климатолог Светлана Бойченко. При этом она отметила, что северные регионы теплеют интенсивнее.

Читайте такжеОккупанты выкачали почти всю воду из знаменитого крымского озера (фото)

"Изменения климата, которые сейчас происходят на территории Украины, сейчас немного преувеличивают общие в среднем масштабы, потеплело примерно на 1-1,2 градуса за 100 лет. По-разному распределилось это потепление по широте. Северные регионы теплеют интенсивнее, примерно на 1,5 градуса, а южные меньше", - отметила Бойченко.

Климатолог объяснила, какие последствия глобальное потепление имеет для украинских экосистем: "отреагировали прежде всего степи, потому что замечено, что в этом регионе увеличилось количество атмосферных осадков примерно на 10%. И для степей этого было достаточно, чтобы они начали менять свою растительность, и там начала прорастать луговая растительность. Леса менее уязвимы. Уязвимы степные экосистемы, а также болотные, потому что из-за нашей деятельности, водопользования уязвимыми стали болотные угодья".

Также, по ее словам, глобальное потепление несет угрозу южным регионам Украины: "Черное и Азовское моря повысились в унисон с мировым океаном, и в первую очередь стали уязвимы побережья Черного и Азовского морей. Это и разрушение побережья, эрозия, такой процесс как просадки деформации, подтопление. Но проблемы побережья - это будущее, когда уровень морей может подняться до пол метра".

Другие новости о глобальном потеплении:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк